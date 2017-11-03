На Донбасі зловили інформатора бойовиків з вибухівкою і супутниковими картами позицій ЗСУ

Співробітники Служби безпеки України затримали в Луганській області поплічника терористів з вибухівкою та супутниковими картами з позиціями українських військових. Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

Правоохоронці встановили, що житель Попасної був завербований "офіцером розвідки" одного з бандформувань терористичної організації "ЛНР".

"За вказівкою куратора чоловік передавав бойовикам інформацію про дислокацію, переміщення особового складу і техніки сил антитерористичної операції", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожДо окупаційних військ на Донбасі прибула з перевіркою спецкомісія з РФ

Оперативники спецслужби затримали чоловіка в його у власній оселі. Під час обшуку було виявлено 1 кг тротилу, два детонатори і п’ять супутникових карт з нанесеними позиціями українських військових. З показів затриманого, залишену невідомими вибухівку він мав зберігати у себе до отримання подальших інструкцій від куратора.

Спільнику терористів оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст. 263 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі бойовиків з новими шевронами. СММ бачила чоловіка, одягненого в темно-зелений цифровий камуфляж. На плечі у нього був шеврон із зображенням чорного кажана на синьому полі з жовтою окантовкою.