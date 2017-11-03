"З чорним кажаном": місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі бойовиків з новими шевронами

10:40, 03 листопада 2017
Війна
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СММ бачила чоловіка, одягненого в темно-зелений цифровий камуфляж. На плечі у нього був шеврон із зображенням чорного кажана на синьому полі з жовтим окантуванням.

Фото УНІАН

Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ зафіксували в рядах бойовиків "ДНР"  з новими шевронами. Про це повідомляється в оперативному зведенні місії.

"На блокпості на північній околиці Новоазовська, що в 40 км на схід від Маріуполя команда СММ бачила чоловіка, одягненого в темно-зелений цифровий камуфляж. На плечі у нього був шеврон із зображенням чорного кажана на синьому полі з жовтим окантуванням", – йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що чоловік був "озброєний автоматом (AK-74), який спостерігачі оцінили як новий".

Як повідомляв УНІАН, раніше спостерігачі ОБСЄ зафіксували близько 50 танків біля окупованій Мануілівки. У непідконтрольних уряду районах члени патруля місії бачили 45-50 танків Т-72.

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Теги: #нові шеврони у бойовиків#нові бойовики на Донбасі