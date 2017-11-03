Доба в АТО: бойовики 13 разів порушили режим тиші, одного військового поранено

За сьогодні бойовики 13 разів порушили режим тиші у районі проведення антитерористичної операції, у результаті бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

Наголошується, що від початку цієї доби обстановка у районі проведення АТО мала тенденцію до загострення. Зокрема, з опівночі незаконні збройні формування активізували провокації на Донецькому напрямку.

Так, як повідомили у штабі, з різних видів гранатометів та кулеметів бойовики били по укріпленнях української армії біля Зайцевого, Авдіївки, Пісків, Луганського. А близько 12 години унаслідок ворожого вогню із стрілецької зброї неподалік Кам’янки отримав поранення військовослужбовець сил АТО.

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"На Луганському напрямку окупанти двічі обстріляли із 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів оборонців Кримського. Також під вогнем противника опинився наш опорний пункт неподалік Троїцького. На Приморському напрямку напруження й надалі зберігається у районі Водяного. Від опівночі проросійські найманці тричі били на підступах до цього селища з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, повідомляється, що під час 8 обстрілів Збройні сили України об’єктивно застосовували зброю на ураження противника.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що ракетні та артилерійські частини мають бути готовими повернутися на лінію розмежування на Донбасі.