Порошенко: ракетні і артилерійські частини повинні бути готові в будь-який момент повернутися на Донбас
Хоча їх відвели від лінії розмежування, вони все одно повинні бути готові повернутися туди в будь-який момент і вступити в бій, якщо це буде потрібно.
Президент України Петро Порошенко заявив, що ракетні та артилерійські частини мають бути готовими повернутися на лінію розмежування на Донбасі. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на урочистостях з нагоди дня ракетних військ та артилерії Збройних сил України.
Читайте такожВ Суми з зони АТО повернулася перша група демобілізованих артилеристів"Навіть сьогодні, коли відповідно до Мінських домовленостей, танки і артилерія калібром більше 100 мм відведені на встановлені угодами і домовленостями відстані, саме ракетні та артилерійські частини залишаються для агресора достатньо вагомим стримуючим фактором, який чітко розуміє, яку ціну доведеться заплатити, якщо не дай боже, хтось осмілиться перейти в наступ", - наголосив президент.
"Саме тому сьогодні нам з вами необхідно відточувати майстерність, відточувати швидке реагування та пересування, розгортання артилерійських та ракетних систем", - додав Порошенко.
"Вас відвели від лінії розмежування, але ви маєте бути готові повернутися туди в будь-який момент і вступити в бій, якщо це буде продиктовано потребами оборони", - наголосив глава держави.
Крім цього, Порошенко повідомив, що з початку бойових дій з російським агресором загинули 317 артилеристів. "За мужність і героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань 1591 воїн-артилерист були відзначені високими державними нагородами. 317 героїв-гармачів загинули в боях з російських агресором", - заявив він.