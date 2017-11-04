Жебрівський назвав місця дислокації регулярних російських військ на Донбасі
За словами Жебрівського, серед бойовиків на Донбасі стає дедалі менше «ідейних», які підтримують ідею «русского мира».
Підрозділи регулярних військ Російської Федерації дислокуються у Сніжному, Донецьку та Луганську. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі «5 каналу».
«Ми чітко розуміємо, де є локація чистих росіян з регулярних військ: це батальйонно-тактична група у Донецьку, батальйонно-тактична група у Сніжному і ротно-тактична група у Луганську. Це, насправді, концентровано всі ці регулярні війська знаходяться там», – сказав він.
Читайте також"До "бандер" у Львів": з'явилися подробиці мовного скандалу з "російським" Харковом в українському супермаркеті
За словами Жебрівського, серед бойовиків на Донбасі стає дедалі менше «ідейних», які підтримують ідею «русского мира».
«На лінії фронту і взагалі по військових частинах: фактично, до ротного - це або росіяни з регулярних військ, або «радники», як колись було у В'єтнамі, Афганістані. І зрозуміло, що дуже багато найманців не тільки з так званої приватної військової компанії Вагнера. Є і «м'ясо», вибачте, яке приходить за гроші», - додав Жебрівський.
Як повідомляв УНІАН раніше, у зоні проведення АТО наприкінці минулої доби обстановка була напруженою, проте повністю контрольованою українською армією. Ворог активізував вогневі провокації фактично вздовж усієї лінії розмежування. Загалом від початку доби російсько-окупаційні угруповання 29 разів порушили перемир’я.