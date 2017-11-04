Жебрівський назвав місця дислокації регулярних російських військ на Донбасі

Підрозділи регулярних військ Російської Федерації дислокуються у Сніжному, Донецьку та Луганську. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі «5 каналу».

«Ми чітко розуміємо, де є локація чистих росіян з регулярних військ: це батальйонно-тактична група у Донецьку, батальйонно-тактична група у Сніжному і ротно-тактична група у Луганську. Це, насправді, концентровано всі ці регулярні війська знаходяться там», – сказав він.

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За словами Жебрівського, серед бойовиків на Донбасі стає дедалі менше «ідейних», які підтримують ідею «русского мира».

«На лінії фронту і взагалі по військових частинах: фактично, до ротного - це або росіяни з регулярних військ, або «радники», як колись було у В'єтнамі, Афганістані. І зрозуміло, що дуже багато найманців не тільки з так званої приватної військової компанії Вагнера. Є і «м'ясо», вибачте, яке приходить за гроші», - додав Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН раніше, у зоні проведення АТО наприкінці минулої доби обстановка була напруженою, проте повністю контрольованою українською армією. Ворог активізував вогневі провокації фактично вздовж усієї лінії розмежування. Загалом від початку доби російсько-окупаційні угруповання 29 разів порушили перемир’я.