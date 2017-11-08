Загострення на Донбасі: Україна хоче миру, Росії він не потрібен - МЗС

Речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца заявляє, що Росії не потрібен мир на Донбасі, через дії РФ та її маріонеток майже щодня там гинуть люди.

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Про це Беца написала у мікроблозі в соціальній мережі Twitter. «Україна хоче миру, Росії він не потрібен. Люди гинуть майже щодня від Росії та її гібридних сил. 7 листопада - 17 атак, двох українських військових вбито», - заявила речниця.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби бойовики 17 разів порушили перемир’я в районі проведення антитерористичної операції, українські військові 12 разів, використовуючи піхотне озброєння, жорстко пригнічували активність противника.

Внаслідок бойових дій загинули двоє військових Збройних Сил України, ще двоє дістали бойові травми, один був поранений.