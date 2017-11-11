Загострення на Донбасі: 33 ворожих обстріли, двох військових поранено

Загалом за минулу добу в зоні АТО незаконні збройні формування 33 рази порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій отримали поранення двоє українських захисників. Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО зберігалась тенденція до загострення обстановки. Російсько-окупаційні угруповання активно обстрілювали позиції української армії, застосовуючи при цьому міномети різних калібрів.

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"Так, на підступах до Донецька бойовики двічі били з 82-міліметрових мінометів та гранатометів по оборонцях Авдіївки. Також двічі під вогонь ворожих кулеметів потрапили укріплення сил АТО на околицях Зайцевого. На Луганському напрямку загарбники обстріляли з мінометів опорні пункти Збройних Сил України біля Катеринівки та станції Донець. А з піхотного озброєння били неподалік Луганського і Станиці Луганської", - йдеться у повідомленні.

На Приморському напрямку, у другій половині дня бойовики застосовували 120-міліметрові міномети біля Павлополя і Водяного. Військові асиметрично відповідали найманцям. У результаті цього протистояння отримав поранення один український військовослужбовець.

Раніше повідомлялося що підрозділи регулярних військ Російської Федерації дислокуються у Сніжному, Донецьку та Луганську.