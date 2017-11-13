У Попасній затримали українських військових за побиття людини - штаб АТО

У місті Попасна Луганської області затримано військовослужбовців Збройних сил України, підозрюваних у завданні тілесних ушкоджень цивільній особі.

Про це у Facebook повідомляє штаб АТО.

"Штаб АТО повідомляє, що, на жаль, у місті Попасна було затримано військовослужбовців Збройних сил України. Попередньо встановлено, що військовослужбовці завдали тілесних ушкоджень цивільній особі", - йдеться у повідомленні.

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Військовою службою правопорядку проводиться перевірка за даним фактом та у взаємодії з співробітниками Національної поліції з’ясовуються обставини та причини події.

"Командування категорично засуджує негідну поведінку. Такий вчинок руйнує довіру до військовослужбовців та паплюжить звитягу й мужність усіх воїнів, які захищають мир та єдність нашої країни від російсько-окупаційних загарбників. Таким не місце у лавах Збройних сил України і вони мають відповісти відповідно до закону", - наголосили у штабі АТО.

Раніше штаб АТО повідомив, що вчора кількість збройних провокацій на Донбасі з боку бойовиків зросла майже вдвічі.