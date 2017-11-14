Чергова провокація: російська сторона СЦКК повідомила про "обстріли" Донецької фільтрувальної станції

Сьогодні російська сторона СЦКК провела «фейкові обстріли» Донецької фільтрувальної станції. Про це повідомляє перс-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

«Українська сторона СЦКК повідомляє: сьогодні з ранку російська сторона СЦКК створила «фейкові обстріли» Донецької фільтрувальної станції з боку підрозділів ЗСУ з танкових гармат під час обстрілів позицій НЗФ ОРДО за напрямком Авдіївка-Ясинувата. Нібито внаслідок цих «обстрілів» персонал Донецької фільтрувальної станції, яка розташована поруч, не може своєчасно зайняти свої робочі місця. Українська сторона СЦКК заявляє, що жодних обстрілів з боку підрозділів ЗСУ не було, персонал ДФС своєчасно і без перешкод зайняв свої робочі місця», – йдеться у повідомленні.

У штабі наголошують, що Донецька фільтрувальна станція працює у штатному режимі.

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«Такі заяви російської сторони СЦКК ніщо інше, як чергова фальсифікація з боку НЗФ ОРДО та здійснюються з метою скомпрометувати Збройні Сили України. Сьогодні ситуація навколо ДФС наочно демонструє, що керівництво ОРДО продовжує цинічно ігнорувати інтереси цивільного населення по обидві сторони лінії розмежування та прагне подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі», - йдеться у повідомленні штабу.

Раніше повідомлялося, що вчора бойовики обстрілювали ЗСУ на всіх напрямках