В соцмережах повідомили про відключення в окупованому Луганську мовлення ТБ і радіо

В окупованому бойовиками «ЛНР» Луганську не працює телебачення, радіомовлення і мобільний зв'язок.

Про це з посиланням на повідомлення користувачів соцмереж повідомляє видання «Новости Донбасса».

Багато хто пов'язує інцидент з затриманням директора підконтрольного бойовикам телеканалу «ДТРК ЛНР» Анастасії Шуркаевої, яку підозрюють у співпраці з українськими спецслужбами.

За словами Ігоря Корнета, який відмовився йти у відставку з посади «міністра внутрішніх справ «ЛНР», вночі бойовики нібито припинили «діяльність української диверсійно-розвідувальної групи, яка намагалася проникнути на територію Республіки для здійснення низки резонансних диверсійно-терористичних актів».

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада центр Луганська оточили озброєні люди без розпізнавальних знаків. В мережі говорять про переворот у "ЛНР". Як виявилося, "міністр внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет відмовився йти у відставку і підняв бунт проти ватажка бойовиків "Луганської народної республіки" Ігоря Плотницького. За непідтвердженими даними, в Луганськ з Донецька прибули три військових «Урали» із бойовиками "охорони", яка підпорядковується ватажку "ДНР" Олександру Захарченку.