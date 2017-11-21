У "ЛНР" директора сепаратистського каналу підозрюють у співпраці з українськими спецслужбами

Так званий «міністр внутрішніх справ ЛНР» Ігор Корнет заявив про викриття директора підконтрольного бойовикам телеканалу «ДТРК ЛНР» Анастасії Шуркаевої у співпраці з українськими спецслужбами.

Про це йдеться в заяві Корнета, опублікованій на одному з луганських сайтів бойовиків.

Читайте такожЖурналіст про "зелених чоловічків" у Луганську: в конфлікт у "ЛНР", можливо, втрутився "великий брат"

«В результаті реалізованих МВС і МДБ Республіки оперативно-розшукових і слідчих заходів отримано докази причетності директора ДТРК ЛНР Анастасії Шуркаевої до діяльності українських спецслужб», – йдеться в повідомленні.

За словами Корнета, вночі бойовики нібито припинили «діяльність української диверсійно-розвідувальної групи, яка намагалася проникнути на територію Республіки для здійснення низки резонансних диверсійно-терористичних актів». Він заявив, що більшість диверсантів затримано.

Корнет додав, що ситуація в «ЛНР» «повністю контролюється» його підлеглими.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Луганська під колишнє управління МВС підігнали БТР, будинок оточили озброєні люди, деякі з ручними гранатометами. 20 листопада, ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький своїм указом зняв з посади "міністра МВС" Ігоря Корнета. Корнет відмовився підкорятися цьому наказу.

Невідомі блокують доступ до адміністративних будівель, співробітники розпущені по домівках.