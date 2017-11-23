Бойовики показали українських полонених, яких готові обміняти (відео)

У мережі з'явилося відео, на якому стверджується, що українські військовополонені в ОРЛО спілкуються з членами своїх сімей та близькими. Відео опублікувала "Новая газета".

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"Після телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним Ігор Плотницький розпорядився дати можливість українським полоненим військовим поговорити з членами їх сімей по телефону", - пише видання.

Всі розмови людей, які вказані на відео, як українські військовополонені, зняті і змонтовані на відео. Всі ці люди в телефонних розмовах повідомляли, що у них "все гаразд" і що "вони чекають обміну".

"Керівництво Луганська нас готове обміняти. Я живий, здоровий, зі мною все добре", - повідомляє, як зазначено на відео, Сергій Гладкий.

"Привіт, Марина, це я, Анатолій. Передай всім привіт, скажи я в Луганську, все нормально, здоровий. Скоро, дасть Бог, буду вдома", - сказав Анатолій Кучер.

Крім них, на відео ще чотири людини - Владислав Лактіонов, Олександр Іщук, Валентин Богдан і Артем Крин. Всі вони сказали по телефону, що ОРЛО готує їх до обміну.