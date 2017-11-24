Разом з холодами на Донбас приходить ескалація - ОБСЄ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) застерігає від ескалації збройного конфлікту на сході України у зв'язку з початком холодів. "Коли замерзає земля, на жаль, стає ще легше переміщати важке озброєння", - зазначив перший заступник глави місії ОБСЄ в Україні Александер Хуг в інтерв'ю газетам німецької медіагрупи Funke, опублікованому в п'ятницю, 24 листопада. Про це повідомляє DW.

За його словами, в останні тижні і без того намітилося постійне зростання кількості порушень режиму припинення вогню.

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ОБСЄ ще наприкінці вересня попереджала про ескалацію конфлікту і збільшення числа порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення із застосуванням мінометів, артилерії, стрілецької зброї та кулеметів. З початку 2017 року в зоні конфлікту загинули 68 мирних жителів, понад 320 отримали поранення.

"Конфлікт далекий від стадії "замороженого". Він як і раніше в активній фазі. І дуже непередбачуваний. Якщо ті заходи, які були обумовлені в Мінську, не будуть виконані повністю, конфлікт і далі буде залишатися непередбачуваним. Він принесе ще більше страждань мирного населення", - заявив у листопаді Хуг в інтерв'ю DW.

У кінці серпня члени тристоронньої контактної групи у складі представників Росії, України і ОБСЄ домовилися про введення в Донбасі режиму припинення вогню у зв'язку з початком навчального року.