"За батька не відповідає": Тука зробив несподівану заяву щодо дочки Корнета

Дочка "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета Марина, яка є студенткою університету в Харкові, не повинна відповідати за вчинки свого батька і може вчитися де завгодно. Таку думку висловив заступник міністра з питань окупованих територій і тимчасово переміщених осіб Георгій Тука, передає InfoResist.

"Син за батька не відповідає, по-моєму, тут навіть думати нема чого. Ми що звірі якісь? Якщо вона законно навчається, які можуть бути претензії?" - сказав Лою.

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"Той, що навчається не там, а тут - правильно робить. Я б на її місці теж вчився тут, а не там. "Молода республіка" має потребу в кваліфікованих кадрах, а кваліфіковані кадри може підготувати тільки Україна", - зазначив він.

За словами Туки, потім Україна буде вербувати підготовлені кадри.

"Розкриється справжня змова: Плотницького оббрехали, агентом України є Корнет. Плотницький був справжнім патріотом "молодої республіки", а таємним агентом України є Корнет, донька якого навчається в Харкові на юридичному факультеті", - додав Тука.

Як повідомляв УНІАН, дочка бойовика Корнета зникла з харківського університету після викриття журналістами. ЗМІ повідомляли, що вона навчається в харківському університеті і володіє чималими коштами.