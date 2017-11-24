Дочка бойовика Корнета зникла з харківського університету після викриття журналістами

Видалила сторінку з соцмереж, відключила телефон і не прийшла в університет. Харківська студентка Марина Корнет, дочка одного з ватажків псевдореспубліки "ЛНР" Ігоря Корнета після оприлюднення подробиць її біографії сьогодні не з'явилася на заняттях, повідомляє ТСН.

Читайте такожГрошей "як бруду" і ні слова про політику: ЗМІ знайшли доньку Корнета в Харкові – навчається на прокурора (фото)У харківський вуз дівчина вступила влітку 2014 року, навчається в інституті прокуратури на бюджеті. Але стипендії не отримує, в минулому році мала академічну заборгованість.

Однокурсники говорити про Марину з журналістами не хочуть. Де вона зараз невідомо.

Але ТСН вдалося з'ясувати, що на Харківщині живуть її бабця і дід. Катерина і Сергій Грамотєєві - батьки дружини сепаратиста Корнета живуть під Харковом, у селищі Башкирівка, на території якого розташована військова частина.

Спілкуватися з ТСН вони не захотіли. Тільки сказали, що зятя не бачили кілька років, з ним не спілкуються, а в Луганську останній раз були в 2013 році.