Окупанти продовжують чинити збройні провокації в зоні АТО - штаб

Окупанти продовжують спроби втягнути підрозділи української армії у збройне протистояння.

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції станом на 18.00, російсько-окупаційні війська протягом дня продовжували обстрілювати позиції сил АТО, і хоча в цілому кількість обстрілів з початку доби була невеликою, ворог і надалі, окремими провокативними діями, безуспішно намагався втягнути українські війська у бойове протистояння.

На Луганському напрямку противник вів вогонь із мінометів калібру 82-мм поблизу Трьохізбенки, а зі стрілецької зброї обстрілював опорні пункт біля Золотого.

На Донецькому напрямку, як і очікував штаб АТО, збройні провокації російські найманці вчинили у районі Верхньоторецького. Тут бойовики обстрілювали оборонні укріплення Збройних сил України з 82-мм мінометів та гранатометів.

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На Приазов’ї по позиціях сил АТО поблизу Гнутового противник вів вогонь із зенітної установки, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також поблизу Авдіївки зафіксовано проліт ворожого БПЛА, забороненого Мінськими домовленостями.

Загалом з опівночі російсько-окупаційні війська 4 рази порушили перемир’я.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-центр штабу АТО поінформував, що в районі Верхньоторецького буде посилено заходи безпеки із захисту цивільного населення. У штабі зауважили, що діяльність силових підрозділів буде спрямована на запобігання цілеспрямованих звинувачень українських військових у начебто недотриманні Мінських домовленостей.