"Хочу, щоб вони знищили один одного": Гройсман прокоментував "розборки" бойовиків "ЛНР"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що українська сторона готова до загроз, які можуть виникнути через конфлікт бойовиків в так званій "ЛНР". Про це він заявив журналістам під час поїздки до Полтавської області.

"Не дай Бог, щоб постраждали мирні українці (через конфлікт в "ЛНР"), які живуть зараз на тимчасово окупованих територіях. Я завжди говорив про те, що вони сьогодні там в полоні. І те, що є зараз бандитські розборки, – я би хотів, щоби вони завершилися тим, щоби вони один одного просто знищили, і при цьому щоби не постраждали мирні громадяни. І все те, що стосується України, все, що треба буде зробити в оборонній сфері, – ми готові, будемо це робити, якщо будуть якісь загрози", - сказав прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, за словами члена колегії МВС, народного депутата Антона Геращенка, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницьким і Ігорем Корнетом, а до протистояння були залучені бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і ФСБ РФ.

Пізніше у Спеціальный моніторингової місії ОБСЄ заявили про наявність автомобілів військового типу і присутність озброєних людей, що перекрили частину вулиці Коцюбинського в Луганську навколо будівлі, де раніше розміщувалось обласне управління МВС України.

Президент України Петро Порошенко у зв'язку із загостренням ситуації в Луганську скликав позачергове засідання Військового кабінету Ради національної безпеки і оборони України, під час якого заявив, що Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій для забезпечення безпеки мирного населення.