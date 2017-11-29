На Донбасі від кулі снайпера загинув український розвідник
Загиблий військовослужбовець служив гранатометником-розвідником.
28 листопада в Донецькій області від кулі снайпера російсько-терористичних бандформувань загинув український військовий-контрактник.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Чернігівській територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
Загиблий, Маслов Віктор Олегович, 1968 року народження, служив у 25-ій окремій повітряно-десантній бригаді гранатометником-розвідником.
Маслов - уродженець Прилуцького району Чернігівської області, був призваний на військову службу у листопаді 2016 року.
Як повідомляв УНІАН, у Житомирі 28 листопада попрощалися із молодшим сержантом роти снайперів 95-ї десантно-штурмової бригади Максимом Перепелицею, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції.