На Донбасі від кулі снайпера загинув український розвідник

28 листопада в Донецькій області від кулі снайпера російсько-терористичних бандформувань загинув український військовий-контрактник.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Чернігівській територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Загиблий, Маслов Віктор Олегович, 1968 року народження, служив у 25-ій окремій повітряно-десантній бригаді гранатометником-розвідником.

Маслов - уродженець Прилуцького району Чернігівської області, був призваний на військову службу у листопаді 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі 28 листопада попрощалися із молодшим сержантом роти снайперів 95-ї десантно-штурмової бригади Максимом Перепелицею, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції.