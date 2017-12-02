Бойовики блокують відновлення електропостачання на Донбасі

Ватажки російсько-окупаційних бандформувань на Донбасі блокують відновлення електропостачання у Травневому Донецької області і в Катеринівці Луганської області.

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Як повідомили у прес-центрі штабу АТО на сторінці у Facebook, про це йдеться в заяві української сторони Спільного центру з контролю і координації.

Згідно з інформацією, жителі Травневого більше двох тижнів залишаються без централізованого електропостачання внаслідок пошкодження лінії електропередачі бойовиками.

Крім того, в аналогічній ситуації перебуває і село Катеринівка Луганської області.

"Українська сторона організувала і забезпечила всі необхідні умови для проведення ремонтних робіт. У свою чергу ватажки ОРДО і ОРЛО навмисно блокують відновлення пошкоджених ліній електропостачання та нахабно заявляють, що "їхній ремонт недоцільний". Враховуючи погіршення погодних умов та пониження температури, умови проживання мешканців цих населених пунктів щодня погіршуються", - йдеться в заяві.

На думку представників СЦКК, таким чином нехтуються інтереси населення, порушуються Мінські домовленості та дестабілізується ситуація на Донбасі.