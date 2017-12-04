ООН: гуманітарні організації терміново потребують 187 мільйонів доларів для допомоги Донбасу

Гуманітарні організації потребують 187 мільйонів доларів для надання життєво важливої гуманітарної допомоги та захисту для 2,3 мільйона людей на сході України у 2018 році.

Як повідомили у Представництві Організації Об’єднаних Націй в Україні, сьогодні координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер презентував План гуманітарного реагування на 2018 рік, метою якого є надання критично важливої гуманітарної допомоги та захисту для 2,3 мільйона людей протягом 2018 року.

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«Населення східної України продовжує страждати від наслідків конфлікту, що триває. І хоча новини з України вже не в центрі уваги, люди і надалі потребують нашої допомоги, тому сьогодні я закликаю міжнародне співтовариство продемонструвати свою солідарність, підтримавши це важливе звернення», - сказав Вокер під час презентації.

Як зазначили у Представництві ООН в Україні, з 4,4 млн постраждалих від конфлікту громадян близько 3,4 млн перебувають у найскладнішій гуманітарній ситуації і потребують допомоги та захисту. При цьому 32 міжнародні та 16 національних агенцій мають намір надати допомогу для 2,3 млн осіб, які належать до найбільш уразливих верств. Особлива увага буде приділятися людям похилого віку, жінкам та дітям.

Щоб дістатися до них з життєво необхідною гуманітарною допомогою, надати підтримку та захист, терміново потрібна сума у 187 млн дол.

Гуманітарні організації звертаються до міжнародної спільноти з проханням негайно сприяти зазначеному плану, оскільки без таких внесків ООН та неурядові організації не зможуть допомагати вразливим громадам у суворі зимові місяці, наголошується у повідомленні.

Також Вокер підкреслив, що «гуманітарна ситуація в Україні триватиме доти, доки не буде досягнуто остаточного припинення вогню, щоб люди мали змогу почати відновлювати своє життя».