Свято з очікуванням провокацій: журналісти показали, як відзначають День ЗСУ на передовій (відео)

Поки в тилових штабах по всій країні тривають урочистості з нагоди Дня Збройних сил України, на передових позиціях у Мар'їнці триває служба.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, грамоти доїхали до військових і в крайній від ворога окоп. «Порівняно із тим, як було до війни, зараз дуже багато змінилося», – каже старший сержант Ярослав Кондратюк, який на фронті з 2014 року. За його словами, за останні роки змінився рівень поваги до військових.

Військові стверджують, що навіть звичайна грамота – це серйозна мотивація для рядового бійця, особливо після нелегкої служби.

На передовій журналісти знайшли чимало військовослужбовців, які після демобілізації повернулися до зони АТО, адже, на їхню думку, надійніших друзів, аніж на війні, не знайти.

Незважаючи на свято, сьогодні на фронті посилений режим. У штабі АТО чекають під ніч серйозних провокацій. За перехопленою інформацією, бойовики збираються обстрілювати людей на окупованих землях і звинуватити у цьому українських армійців.