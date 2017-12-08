Волкер нагадав Росії про "Мінськ" і закликав припинити втручання у справи України

13:21, 08 грудня 2017
Війна
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Спецпредставник Держдепартаменту США щодо України відзначив подальше погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі.

Курт Волкер / REUTERS

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер наголошує, що Росія може зупинити подальше погіршення гуманітарної кризи на Донбасі шляхом припинення втручання у справи України.

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Про це американський дипломат написав у мікроболозі в Twitter.

"Гуманітарна криза на сході України, найгірша за три роки, і надалі погіршується. Росія може це зупинити шляхом припинення втручання та підтримки так званих сепаратистів, виконання Мінських угод", - наголосив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, гуманітарні організації у 2018 році потребують 187 мільйонів доларів для надання життєво важливої гуманітарної допомоги та захисту 2,3 млн людей на сході України.

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Теги: #спецпредставник США щодо України#Волкер про Росію