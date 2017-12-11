В Одесі стартувала конференція з планування українсько-американських навчань "Сі бриз"

В Одесі сьогодні стартувала конференція з планування українсько-американських навчань серії «Сі бриз».

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Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування Військово-морських сил Збройних сил України, завданням конференції є розробка сценарію, узгодження навчальних цілей, визначення складу сил, які планується залучити до навчань.

Захід проходить під керівництвом заступника командувача ВМС ЗС України з бойової підготовки контр-адмірала Олексія Неїжпапи, делегацію від ВМС США очолює капітан першого рангу Майкл Віллегас.

За словами Неїжпапи, учасники конференції повинні врахувати всі пропозиції, надані учасниками за результатами минулорічного навчання, яке «було дуже насиченим і плідним».

«Нам треба йти далі, вдосконалювати рівень взаємодії і поліпшувати результати», - додав Неїжпапа.

Відзначається, що це - перша з трьох конференцій, які традиційно проводяться в підготовчий період зазначених навчань.

Як повідомляв УНІАН, у липні поточного року в Україні пройшли міжнародні військово-морські навчання «Сі Бриз-2017», які проводилися в дусі програми «Партнерство заради миру» відповідно до програми двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України і США на поточний рік.

У навчаннях взяли участь представники 16 країн.