Причиною конфлікту між ватажками "ЛНР" були гроші від Кремля - Тука

Причиною конфлікту між міністром внутрішніх справ т.з. «ЛНР» Ігорем Корнетом і новим ватажком «республіки» Леонідом Пасічником з одного боку і екс-головою «ЛНР» Ігорем Плотницьким з іншого були фінансові потоки.

Про це "Главреду" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука.

На його думку, наростання конфлікту почалося, коли Плотницький публічно принизив Корнета.

"Ескалація почалася, коли в ході засідання "народної ради ЛНР" виступила жінка, яка попросила захисту у Плотницького. Ця жінка поїхала через бойові дії, а повернувшись виявила, що Корнет оселився в її будинку. Плотницкий став на її бік, а потім під телекамери виселив Корнета із захопленого будинку. Корнет цього не стерпів і почав "народну революцію", - пояснив Тука.

Він зазначив, що учасники конфлікту лише «маріонетки, ляльководи знаходяться в Москві».

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"В квазі-державах відбувається тільки те, чого забажають в Кремлі. Захарченко кілька разів намагався просунути тезу про об'єднання "ЛНР" і "ДНР", але кожен раз проти цього категорично протестував Плотницкий. Так що і "об'єднання" не буде, так як жоден з бандитів не погодиться злізти з фінансових потоків", - додав Тука.

Нагадаємо, 24 листопада ватажком «ЛНР» став так званий «міністр державної безпеки ЛНР» Леонід Пасічник. За його словами, Плотницький «подав у відставку» за станом здоров'я через наслідки контузії. Також він повідомив, що Плотницького призначено уповноваженим «ЛНР» щодо виконання Мінських домовленостей.