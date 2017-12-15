Доба у зоні АТО: у ході інтенсивних обстрілів четверо бійців отримали поранення та травми

У районі проведення АТО російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я, застосовуючи заборонені міномети та озброєння танка. Із настанням темної пори доби кількість обстрілів зросла, повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 14 грудня 2017 року.

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Загалом, за минулу добу, зафіксовано 24 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ. У більш ніж половині випадків сили АТО придушували вогневу активність агресора. Унаслідок ворожих обстрілів, двоє український захисників отримали поранення, ще двоє - бойові травми.

На Луганському напрямку у вечірню пору ворог зі 120-ти та 82-мм мінометів і гранатометів неодноразово вів вогонь довкола Луганського, Троїцького, Новоолександрівки та Трьохізбенки. З озброєння БМП противник порушував перемир’я біля Світлодарська.

На Донецькому напрямку ворог зосередив свою активність у передмісті Мар’їнки. Тут, у першій половині дня, агресор неодноразово вів вогонь з мінометів різних калібрів та усього спектру піхотного озброєння. Увечері, по наших оборонних укріпленнях у цьому районі стріляв танк.

Неспокійно було поблизу Пісків, Верхньоторецького, Водяного, Лебединського і Талаківки. Підступи до цих населених пунктів окупанти обстрілювали із гранатометів різних типів та легкого піхотного озброєння.

Як повідомляв УНІАН, напередодні на Донеччині росіянина засудили до 15 років в'язниці за вбивство українських військових.