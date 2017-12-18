Обстріл Новолуганського: є імовірність другого удару бойовиків по селищу, поранено чотирьох осіб

Внаслідок обстрілу бойовиками з «Градів» селища Новолуганське поранення дістали 4 осіб та пошкоджено 20 будинків. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

«Надійшла інформація по пошкодження 20 будинків та гуртожитку, виявили пошкодження даху у будівлі дитячого садку. У селищі перебиті лінії електропостачання.На місці події розгорнуто оперативний штаб», - написав він.

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Жебрівський також зазначив, що на житловий сектор впало щонайменше 15 снарядів систем залпового вогню «Град». Він зазначив, що виявлено 8 будинків з прямим влучанням снарядів.

"Постраждало 4 особи: дві жінки й два чоловіки. Їм надають допомогу у Бахмутській та Світлодарській лікарнях. Одна особа постраждала сильно - її наразі оперують. Є імовірність другого удару по селищу. Люди попереджені й перебувають в укритті", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні приблизно о 17:00 бойовики з населеного пункту Горлівка з реактивних систем залпового вогню здійснили обстріл населеного пункту Новолуганське.

За даними штабу АТО, є жертви серед цивільного населення та руйнування житлових будівель.