Українська сторона продовжить роботу в СЦКК, але виведе спостерігачів з окупованого Донбасу – Генштаб

Українська сторона продовжить роботу в Спільному центрі контролю і координації припинення вогню та стабілізації лінії зіткнення сторін (СЦКК) на Донбасі, проте буде вимушена вивести своїх спостерігачів з окупованої території.

Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник начальника Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України Юзеф Венскович.

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Він зазначив, що заяви РФ про нібито зневажливе ставлення українських військовослужбовців до російських колег в СЦКК не відповідають дійсності: «Ці інсинуації не відповідають дійсності, щодо нібито зневажливого ставлення та таке інше».

Венскович підкреслив, що українська сторона продовжує і буде й надалі виконувати свої обов’язки відповідно до покладених на СЦКК обов’язків в рамках реалізації Мінських домовленостей.

«Між тим, це звісно ускладнить діяльність Спільного центру, адже з того боку представників зараз не буде, якщо вони виведуть своїх військовослужбовців… У разі виведення російських офіцерів з СЦКК Збройні сили України вимушені вивести з окупованих територій своїх спостерігачів, які там виконували обов’язки в СЦКК, на підконтрольну Україні території у зв’язку з тим, що їм не буде гарантована безпека», - додав Венскович.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 грудня, МЗС Росії заявило, що РФ припиняє роботу свого представництва в СЦКК на Донбасі, російські офіцери залишать Україну 19 грудня через «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».