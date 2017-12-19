Генерал оцінив наслідки виходу російських офіцерів зі СЦКК на Донбасі

Виведення російських військових зі складу Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню й стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) посилить ситуацію на Донбасі.

Про це заявив екс-заступник глави Генштабу, генерал-лейтенант Ігор Романенко, передає InfoResist.

Читайте такожУкраїнська сторона в СЦКК залишила окуповану територію Донбасу – Генштаб

"Я думаю, що вони це роблять навмисно. Тому що посил Путіна полягає в тому, що, як ви пам'ятаєте і знаєте, місія ООН повинна у призначенні зводитися до охорони представників ОБСЄ. Участь росіян у цьому воно все-таки так чи інакше дозволяла нам долати якісь конфліктні моменти досить швидко. Наші представники та їхні представники говорили, що тут проблеми і все-таки реагували й якось долали. Тепер вони прибирають свою частину, всіх російських офіцерів і генералів цієї місії. І отже, ми залишимося самі по собі. Це посилить загальну ситуацію, яка дозволить Путіну сказати: "Я ж вам казав, що місія ООН на окупованій території повинна бути, у першу чергу, призначена для того". Щоб це підкреслити і показати: вони їх прибирають", – сказав генерал.

Як наголосив Романенко, безумовно, все йде до загострення на Донбасі.

"І це загострення повинно показати, що Путін мав рацію у своїх висловлюваннях, що треба вводити, у першу чергу, для цього. Але не для контролю спільного кордону Україна-Росія, а ось для забезпечення безпеки представників ОБСЄ. Вони тих приберуть, все загостриться. Ще підірвуть на міні який-небудь їхній автомобіль. Можуть щось, якось постраждати ці представники, і Путін буде говорити: "Я ж вам сказав", – резюмує екс-заступник глави Генштабу.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія припиняє роботу свого представництва в СЦКК. Російські офіцери повинні залишити Україну 19 грудня через нібито «напружену морально-психологічну ситуацію» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».