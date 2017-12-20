"Мало чим відрізняється від РФ": у Держдумі побачили "інтеграцію" Донбасу та Росії

У Держдумі РФ вважають, що окупований Донбас, якщо не враховувати рівень життя, за укладом мало чим відрізняється від Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні в Москві сказав на засіданні так званого «інтеграційного комітету «Росія – Донбас» депутат Держдуми Андрій Козенко.

«Інтеграція Донбасу і Росії щодень стає дедалі помітнішою», - сказав він.

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За словами Козенка, окуповані частини Донецької і Луганської областей «за укладом життя, політичної та соціальної структури суспільства вже мало відрізняються від сусідніх суб'єктів РФ».

Він додав, що, крім війни, ще «й рівень життя далеко не російський».

«Упевнений, що Донбас буде частиною нашої великої держави. Це питання часу. Ми не маємо морального права залишити на свавілля таких самих росіян, як і ми», - сказав Козенко.