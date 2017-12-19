Яценюк: Вихід Росії з СЦКК - це відмова від мирного плану та прагнення замороження конфлікту

Вихід Росії зі Спільного центру з контролю та координації на Донбасі має на меті тільки одне – “ескалацію конфлікту, відмову від мирного плану, подальше утримання території Донецької і Луганської територій, що, в тому числі, зупиняє прогрес України - як в економіці, так і в національній безпеці, - і розігрування цієї карти на російських президентських виборах”, - підкреслив лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк у програмі “Свобода слова” на телеканалі ICTV у понеділок, 18 грудня.

"Те, що сьогодні зробила Російська Федерація, - це ще один крок і ще одне підтвердження того, що жодних мирних домовленостей Росія не збирається виконувати. Вони дуже багато говорили про так звані Мінські домовленості, але, фактично, сьогоднішнім рішенням Російська Федерація заявила - вони вважають, що вони не є стороною конфлікту”, - сказав він.

Арсеній Яценюк наголосив, що Росія і російський президент “використовують цю ситуацію у власних передвиборчих цілях”: “У 2018 році відбудеться перепризначення російського президента на наступний термін. І українська карта, як каже російський президент, буде основною в його внутрішньополітичній боротьбі. Йому більше нічого продавати своєму російському народу”.

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Окрім того, підкреслив він, це і “спроба Росії поставити Україну і весь західний світ в ситуацію, коли Росія буде нав’язувати свої правила щодо введення миротворців на територію Донецька і Луганська”.

Арсеній Яценюк нагадав, що Російська Федерація прийняла рішення про вихід зі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування саме в той день, сказав він, коли минуло сто років від часу направлення Україні маніфесту за підписом Леніна, Сталіна і Троцького та оголошення війни Україні з боку більшовицької Росії.

Лідер “Народного фронту” підкреслив, що мета Російської Федерації “була, є і залишається незмінною”: “Росія ніколи не змириться з тим, що Україна вибрала свій шлях - підписала Угоду про асоціацію з ЄС. Росія ніколи не змириться з тим, що українські громадяни отримали право безвізових поїздок до Європейського Союзу. Росія ніколи не змириться з українською незалежністю”.

“Путін сам усвідомлює, що, ув’язавшись у війну в Україні, дуже багато втрачає. І зараз вони моделюють ситуацію, щоби повернути Донецьк і Луганськ Україні, але тільки на російських умовах. І тут повинна бути основна дискусія - як у провладній коаліції, так і серед всього політикуму, - на яких умовах Україна поверне свої території. І це, в першу чергу, повинні бути виключно українські національні інтереси і виключно ті умови, які ми виставляємо”, - підкреслив він.

В тому числі, як він зазначив, це й питання миротворчої місії, яка пропонувалася західними партнерами і Президентом Порошенком: “Але важливо, щоб ця миротворча операція не заморозила конфлікт на Донбасі. Тому що, на жаль, більшість тих випадків, коли вводилися миротворці на різні території, приводили до того, що конфлікт просто заморожувався”.

“Зухвала поведінка Росії має на меті тільки одне – ескалацію конфлікту, відмову від мирного плану, подальше утримання території Донецька і Луганська як такої території, яка, в тому числі, і зупиняє прогрес України - як в економіці, так і в національній безпеці. І розігрування цієї карти - на російських президентських виборах”, - підкреслив Арсеній Яценюк.