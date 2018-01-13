"Новорічне перемир'я": бойовики шість разів обстріляли сили АТО

З початку доби уздовж лінії розмежування сторін на Донеччині зафіксовано 6 обстрілу укріплень Збройних сил України з боку російсько-німецьких окупаційних військ, в одному випадку українські воїни дали окупантам адекватну відповідь.

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Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 18:00 13 січня 2018 року.

"Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати домовленості про припинення вогню на час новорічних і різдвяних свят і обстрілюють з забороненого Мінськими угодами озброєння зміцнення Збройних сил України. Сьогодні вперше за час перемир'я окупанти застосували артилерію", - повідомили в штабі.

На Луганському напрямку, наголошується в повідомленні, під обстрілом окупантів виявилися позиції сил АТО поблизу Новолуганского, де, крім стрілецької зброї, бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів.

На Приазов'ї майже годину тривав обстріл з гранатометів, 120-мм мінометів і артилерійських систем калібру 122 мм по укріплень сил АТО на підступах до Водяному. Тут загарбники випустили більше двох десятків боєприпасів. У цьому ж районі, навколо Павлополя, незаконні збройні формування вели вогонь з важких мінометів.

"На інших ділянках нашої оборони агресор вдався до обстрілу наших позицій з 120-мм мінометів і гранатометів неподалік від шахти" Бутівка, а зі стрілецької зброї і 82-мм мінометів - близько Кам'янки. Також з гранатометів різних видів і стрілецької зброї ворог порушував перемир'я поблизу Верхньоторецької", - зазначили в штабі.