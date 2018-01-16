"Вони вистояли, не вистояв бетон": в Генштабі нагадали про подвиг кіборгів Донецького аеропорту (відео)

Генштаб ЗСУ нагадав про подвиг кіборгів Донецького аеропорту перед Днем пам'яті захисників. Відео опубліковано на YouTube відомства.

Як відомо, Україна 20 січня відзначає День пам'яті захисників Донецького аеропорту - військовослужбовців, добровольців, медиків і волонтерів, які спільними зусиллями 242 дні утримували оборону на території цього об'єкту інфраструктури на північному заході Донецька.

Бої за Донецький аеропорт почались 26 травня 2014 року, коли проросійські сепаратисти та чеченські бойовики захопили будівлі аеропорту тоді ще мирного Донецька. Цього ж дня українські силовики, завдяки скоординованим діям українських Повітряних сил та високомобільних десантних військ, завдали удар по позиціях терористів та встановили контроль над Донецьким летовищем.

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Пізніше був початок окупації та нескінченні спроби ворога відібрати контроль над аеропортом, але наші воїни не здавали позицій.

За стійкість, безстрашність і непереможність українських захисників Донецького аеропорту назвали «кіборгами», а форпост українських кіборгів став символом української мужності, оплотом українського духу. За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 військових.