Фільм "Кіборги" подадуть на кінопремію "Оскар" від України – Сєїтаблаєв

13:20, 13 січня 2018
Суспільство
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Зазначимо, "Кіборги" з'явилися на екранах 7 грудня. Стрічка розповідає про оборону Донецького аеропорту восени 2014 року.

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Фільм "Кіборги" про захисників донецького аеропорту збираються висунути на кінопремію "Оскар" від України.

Про це сказав актор і режисер Ахтем Сєїтаблаєв в ефірі "5 каналу".

"Ми будемо подавати. Подивимося, як вирішать члени українського оскарівського комітету", – зазначив він.

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Також Сєїтаблаєв зауважив, що переважна більшість міжнародних фестивалів класу А дуже ревно ставиться до прокату стрічки перед тим, як вона потрапляє на фестиваль.

Зазначимо, "Кіборги" з'явилися на екранах 7 грудня. Стрічка розповідає про оборону Донецького аеропорту восени 2014 року. Касові збори фільму склали більше 20 мільйонів гривень.

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Новина в сюжеті: Оскар 2018
Теги: #кінопремія Оскар#фільм Кіборги#Кіборги на Оскар