Втрати ЗСУ на Донбасі: Міноборони уточнило обставини загибелі трьох українських військових минулої доби

У Міністерстві оборони підтвердили загибель трьох українців військових минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

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«З сумом повідомляємо, що вчора близько 21 години внаслідок ворожих обстрілів поблизу населеного пункту Гранітне загинув один військовослужбовець ЗСУ. Окрім цього, вчора вночі під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку внаслідок підриву техніки на протитанковій міні загинули двоє наших захисників», - сказав він.

Також речник додав, що п’ятеро військовослужбовців, які зазнали бойових травмувань минулої доби, перебувають у задовільному стані та отримують належну медичну допомогу у військовому госпіталі.