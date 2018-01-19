Доба в АТО: два порушення тиші, бойовики обстрілювали українські позиції з важких мінометів

За минулу добу, 18 січня, бойовики 2 рази порушили режим тиші – постраждалих у результаті обстрілів немає. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"Незважаючи на взаємне дотримання режиму припинення вогню впродовж усього вчорашнього дня, російсько-окупаційні війська, за темної пори доби, все ж таки вдались до підступної провокації та здійснили обстріл позицій Збройних Сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями", – йдеться у звіті.

На Луганському напрямку ворог вів вогонь з 82-мм мінометів по наших опорних пунктах поблизу Щастя. Також з міномету калібру 120-мм були обстріляні позиції у районі населеного пункту Луганське.

"Під час проведення інженерних робіт на Донецькому напрямку отримав бойове травмування один військовослужбовець Збройних Сил України. Його оперативно було доставлено до військового госпіталю та надано необхідну медичну допомогу. Життю українського воїна ніщо не загрожує. Військові медики характеризують стан його здоров’я як задовільний", – повідомили у штабі АТО.