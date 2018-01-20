В зоні АТО українські військові затримали диверсанта
Крім цього, за добу бойовики сім разів обстріляли позиції сил АТО.
Минулої доби, противник сім разів порушив режим тиші. На Донеччині бійці ЗСУ затримали диверсанта. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Читайте такожДоба в АТО: два порушення тиші, бойовики обстрілювали українські позиції з важких мінометів"На Луганському напрямку противник декілька разів порушив режим припинення вогню на Світлодарській дузі, обстрілявши із 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів оборонців Луганського. Поблизу Станиці Луганської незаконні збройні формування влаштували нетривалий обстріл зі стрілецької зброї", йдеться у повідомленні.
На Донецькому напрямку ворог активізувався на Приазов’ї. "У післяобідній час в районі Широкиного українські оборонці помітили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, що рухалася у бік позицій ЗСУ. Коли відстань стала критично близькою, військові відкрили вогонь зі стрілецької зброї та змусили диверсантів відійти. Противник покинув на полі бою одного пораненого", зазначили в прес-центрі.
Як повідомляється, диверсанта було евакуйовано з поля бою, йому надано медичну допомогу.
У вечірній час у цьому ж районі окупанти неодноразово вели вогонь із важких мінометів. Понад півтора десятка мін калібру 120-мм розірвалися поблизу українських позицій біля Широкиного і Водяного.
"Зважаючи на те, що ворожі обстріли несли загрозу життю наших захисників, українські воїни були вимушені в одному з випадків відкривати вогонь у відповідь із озброєння не забороненого Мінськими домовленостями", - зазначили у штабі.
У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.