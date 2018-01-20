В зоні АТО українські військові затримали диверсанта

Минулої доби, противник сім разів порушив режим тиші. На Донеччині бійці ЗСУ затримали диверсанта. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Читайте такожДоба в АТО: два порушення тиші, бойовики обстрілювали українські позиції з важких мінометів"На Луганському напрямку противник декілька разів порушив режим припинення вогню на Світлодарській дузі, обстрілявши із 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів оборонців Луганського. Поблизу Станиці Луганської незаконні збройні формування влаштували нетривалий обстріл зі стрілецької зброї", йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку ворог активізувався на Приазов’ї. "У післяобідній час в районі Широкиного українські оборонці помітили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, що рухалася у бік позицій ЗСУ. Коли відстань стала критично близькою, військові відкрили вогонь зі стрілецької зброї та змусили диверсантів відійти. Противник покинув на полі бою одного пораненого", зазначили в прес-центрі.

Як повідомляється, диверсанта було евакуйовано з поля бою, йому надано медичну допомогу.

У вечірній час у цьому ж районі окупанти неодноразово вели вогонь із важких мінометів. Понад півтора десятка мін калібру 120-мм розірвалися поблизу українських позицій біля Широкиного і Водяного.

"Зважаючи на те, що ворожі обстріли несли загрозу життю наших захисників, українські воїни були вимушені в одному з випадків відкривати вогонь у відповідь із озброєння не забороненого Мінськими домовленостями", - зазначили у штабі.

У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.