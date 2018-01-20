У Міноборони заявляють про посилення збройних провокацій бойовиків на Донбасі

Речник Міністерства оборони України з питань АТО Максим Праута заявив про посилення збройних провокацій окупантів на Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ворожі провокації цього дня не припинялися. Вони навіть дещо посилилися. Противник продовжив обстріли позицій українських захисників. Основою цієї вогневої потуги стали міномети, зокрема, заборонені Мінськими угодами системи калібру 120-мм», - заявив він.

Таким чином, на переконання Праути, окупанти особливо показово й відверто демонструють нехтування будь-якими домовленостями. «Загарбник намагався заподіяти підрозділам нашого війська максимально можливих втрат і збитків, оскільки його вогнева активність була винятково прицільною. Завдяки успішним контрзаходам українська армія й далі повністю контролює ситуацію в районі бойових дій», - додав речник Міноборони з питань АТО.

За його словами, на Луганському напрямку російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли українських позицій, сконцентрувавши свою активність переважно на Світлодарській дузі. «Попри незначну кількість обстрілів, це були підступні й варварські дії злочинців, які не дотримуються ані закону, ані принципів гуманізму під час воєнного конфлікту», - наголосив Праута.

Він зазначив, що на початку доби бойовики майже годину використовували проти оборонців Луганського 82-мм міномети, випустивши 20 снарядів.

«Після короткої провокації зі стрілецької зброї зранку проти захисників Станиці Луганської, бойовики увечері знову активізувалися довкола Луганського. Тишу тут порушували черги ворожих великокаліберних кулеметів та вибухи 82-мм мін, яких було зафіксовано 8», - розповів Праута.

Також він повідомив, що на Донецькому напрямку російсько-окупаційні сили порушували режим тиші 4 рази.

Він зауважив, що підрозділи Збройних сил України цього дня лише одного разу змушені були адекватно і ефективно відповідати ворогу, зважаючи на безпосередню загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців.

Загалом, зазначив він, минулої доби уздовж усієї лінії зіткнення противник провів 7 прицільних обстрілів позицій ЗСУ.