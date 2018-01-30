Терорист Стрєлков відповів на рішення за позовом родичів жертв катастрофи MH17

У позові терориста Стрєлкова звинувачують в організації обстрілу літака.

Так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що йому "ні тепло ні холодно" від рішення суду за позовом родичів жертв катастрофи малайзійського "Боїнга".

"Оскільки я вже мало не "терорист номер 1 в світі", що мені боятися? Мені від цього ні тепло ні холодно, гірше не буде", — сказав Гіркін у коментарі "Дождю".

Він запропонував родичам загиблих "щось отримати від нього". "Я що, проти? (...) Якщо у мене з'являться зайві півмільярда доларів, я не проти заплатити родичам за "невідомо ким збитий "Боїнг", мені не шкода буде допомогти людям", — додав Гіркін.

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Раніше стало відомо, що в США кілька родичів загиблих у катастрофі малайзійського "Боїнга" під Донецьком виграли позов до Гіркіна й отримали право на 20 млн доларів компенсацій кожен. Це рішення окружний суд в Іллінойсі прийняв 21 грудня 2017 року. Загальна сума компенсацій, які можуть отримати позивачі, становила 400 млн доларів.

Про те, що родичі 18 загиблих пасажирів "Боїнга" подали в США позов на $900 млн до Стрєлкова, стало відомо в липні 2015 року. У позові його звинувачують в організації обстрілу літака.

Як повідомляв УНІАН, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам-Куала-Лумпур, був збитий проросійськими бойовиками у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року – загинули всі 298 осіб, які знаходилися на борту.

Міжнародна команда з розслідування цієї авіакатастрофи дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню Bellingcat.