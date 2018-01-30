Терорист Стрєлков відповів на рішення за позовом родичів жертв катастрофи MH17
Так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що йому "ні тепло ні холодно" від рішення суду за позовом родичів жертв катастрофи малайзійського "Боїнга".
"Оскільки я вже мало не "терорист номер 1 в світі", що мені боятися? Мені від цього ні тепло ні холодно, гірше не буде", — сказав Гіркін у коментарі "Дождю".
Він запропонував родичам загиблих "щось отримати від нього". "Я що, проти? (...) Якщо у мене з'являться зайві півмільярда доларів, я не проти заплатити родичам за "невідомо ким збитий "Боїнг", мені не шкода буде допомогти людям", — додав Гіркін.
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Раніше стало відомо, що в США кілька родичів загиблих у катастрофі малайзійського "Боїнга" під Донецьком виграли позов до Гіркіна й отримали право на 20 млн доларів компенсацій кожен. Це рішення окружний суд в Іллінойсі прийняв 21 грудня 2017 року. Загальна сума компенсацій, які можуть отримати позивачі, становила 400 млн доларів.
Про те, що родичі 18 загиблих пасажирів "Боїнга" подали в США позов на $900 млн до Стрєлкова, стало відомо в липні 2015 року. У позові його звинувачують в організації обстрілу літака.
Як повідомляв УНІАН, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам-Куала-Лумпур, був збитий проросійськими бойовиками у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року – загинули всі 298 осіб, які знаходилися на борту.
Міжнародна команда з розслідування цієї авіакатастрофи дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.
В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.
У РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню Bellingcat.