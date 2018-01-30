Доба в АТО: бойовики один раз глибокої ночі обстріляли ЗСУ під Кам'янкою

На інших ділянках в зоні АТО порушень режиму припинення вогню не спостерігалося.

Уздовж лінії розмежування сторін увесь учорашній день і вечір пройшов без порушень режиму припинення вогню. Минулої доби єдиний обстріл з боку російсько-окупаційних угрупувань зафіксовано ще глибоко вночі.

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У результаті дій противника жоден український захисник не постраждав, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Донецькому напрямку, близько третьої години ночі ворог впродовж сорока п’яти хвилин вів вогонь по наших оборонцях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Кам’янка", - йдеться в повідомленні.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не спостерігалося. Ситуація знаходиться під контролем Збройних Сил України.

Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за минулі вихідні, 27-28 січня, зафіксували близько 235 вибухів у Донецькій та Луганській областях.