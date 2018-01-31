Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували зниження кількості вибухів на Донбасі

На Донеччині за добу було зафіксовано близько 50 вибухів.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу фіксують зниження кількості вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 29 січня до 19:30 30 січня, який сьогодні опубліковано на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 50 вибухів супроти 260 вибухів)", - сказано у звіті.

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Зокрема, порушення перемир'я були зафіксовані біля Донецької фільтрувальної станції, а також у Дебальцевому та Ясинуватій.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. Увечері 29 січня під час перебування у підконтрольному "ЛНР" центрі Луганська, СММ чула 34 постріли з або великокаліберного кулемету або з 30 мм гармати на бойовій машині піхоти (БМП-2) на відстані 8-10 км з боку півночі", - сказано у звіті.

Також сказано, що у Станиці Луганській камера СММ увечері 29 січня зафіксувала 5 вибухів з невстановленого типу озброєння на відстані 5-7 км з боку півдня. За оцінкою місії, ці вибухи сталися за межами зони розведення, звідки сторони мають відвести сили і засоби.

Крім того, впродовж дня в Золотому спостерігачами було зафіксовано один невстановлений вибух на відстані 3-5 км зі сторони півдня, південного заходу.