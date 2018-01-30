Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували 264 вибухи на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували близько 264 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії у період з 19:30 28 січня до 19:30 29 січня, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою, зафіксувавши, зокрема, приблизно 260 вибухів супроти орієнтовно 130", - йдеться в звіті.

Зокрема, на Донеччині порушення перемир'я було зафіксовано біля Донецької фільтрувальної станції, а також у Світлодарську, Горлівці, Дебальцевому та Ясинуватій.

"Увечері 28 та в ніч на 29 січня камера СММ на Донецькій фільтрувальній станції (15 км на північ від Донецька) зафіксувала 16 вибухів невизначеного походження, 139 снарядів (42 зі сходу на захід, 92 з заходу на схід, 1 із півночі на південь та 4 з півдня на північ) та 1 трасуючий снаряд зі сходу на захід - усе на відстані 0,5–1,5 км на південь", - заявляють спостерігачі.

"Один із зафіксованих снарядів, що пролітали з півдня на північ, влучив у будівлю, на якій встановлена камера. Внаслідок влучення снаряда у будівлю камера не постраждала і продовжувала працювати. Надвечір 29 січня камера зафіксувала ще 10 снарядів зі сходу на захід за 0,5–1,5 км на південь", - йдеться у звіті.

Також сказано, що увечері 28 січня в підконтрольному урядові України Світлодарську (за 57 км на північний схід від Донецька) спостерігачі чули 75 вибухів невизначеного походження, а також 310 черг із великокаліберного кулемета та стрілецької зброї - усе за 4–6 км на південний схід.

Крім того, увечері 28 січня в непідконтрольному урядові місті Дебальцеве (за 58 км на північний схід від Донецька) спостерігачі чули 65 вибухів невизначеного походження за 6–10 км у секторі від заходу до північного заходу.

"У Луганській області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою, зафіксувавши, зокрема, 4 вибухи супроти 14 відповідно", - заявили спостерігачі.