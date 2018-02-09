Ми не збираємося форсувати Волгу - глава Генштабу

Досягнення високої мобільності бойових частин є пріоритетним завданням, зазначив глава Генштабу.

Начальник Генштабу Віктор Муженко заявляє, що в української армії немає завдань за межами кордонів України.

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Про це він сказав під час зустрічі з членами Київської асоціації військових аташе, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Ми не збираємося форсувати Волгу. Ми збираємося йти по своїй території і по своїй землі. І як би хто які б "фейкові" там не вкидав документи, в нас немає завдань за межами кордонів України", - наголосив Муженко.

Також він розповів, що загрози для безпеки та територіальної цілісності України можуть виходити одразу з кількох напрямків.

Раніше начальник Генштабу Віктор Муженко заявляв, що у разі загострення ситуації на Донбасі в першу чергу до лав Збройних сил України будуть призвані резервісти.