Турчинов виключив активні наступальні дії Росії проти України до Чемпіонату світу з футболу
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов виключає активізацію військової агресії Росії проти України до червня.
Про це він сказав в інтерв'ю Громадському.
При цьому він зазначив, що РФ продовжує розбудовувати дуже потужну військову інфраструктуру вздовж українського кордону.
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"Такий військовий потенціал, сконцентрований уздовж кордону, не потрібен для мирних заходів. Він може використовуватися тільки для наступальних заходів. Це дуже серйозна проблема", - розповів секретар РНБО.
"Ми повинні розуміти, що за рішенням кремлівського керівництва військова агресія може вийти на новий небезпечний рівень будь-якої миті. Водночас ми можемо прогнозувати, що до Чемпіонату світу з футболу, в який Путін вклав мільярди російських коштів, вони навряд чи можуть перейти до активних наступальних дій, щоб не зірвати цей захід", - заявив Турчинов.
Турчинов зазначив, що завжди виступав проти війни. "Хочуть війни тільки хворі люди. Нормальні люди війни не хочуть", - сказав він.
Нагадаємо, за словами Турчинова, закон про Донбас не відкидає силового шляху звільнення окупованих територій і створює для цього передумови.