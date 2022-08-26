Рекордна кількість повітряних тривог пояснюється превентивним способом захисту цивільного населення.

З сумарно 200 літако-вильотів росіян для завдання ударів по території України на День Незалежності було випущено тільки 8 ракет Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3.

Про це у Facebook розповів військовий експерт Defense Express Іван Кричевський.

Цю подію Кричевський вважає "переломом у війні на користь України": "Бо виявилось, що росіяни більше не здатні на масовані ракетні атаки з повітря".

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Із 200 літако-вильотів, які росіяни провели на 24 серпня, 90 припадало на літаки тактичної авіації – Су-24, Су-30, Су-34 чи навіть Су-35.

"Теоретично, кожен із цих "Су" міг нести на борту 1-2 ракети типу Х-59, що мають дальність стрільби до 150 км та несуть боєголовку масою 150 кг. Ракета по-своєму потужна, саме такими Х-59 РФ "виносила" нам нафтобази у березні-квітні 2022 року. Але на День Незалежності рашисти не випустили жодної Х-59, бо навіть і такі КР стали для них дефіцитними", - написав експерт.

34 літако-вильоти припадали саме на стратегічні бомбардувальники типів Ту-22М3 та Ту-95МС.

"Нескладно здогадатись, що аж 34 важкі бомбардувальники і усього 8 випущених ракет між собою "не в’яжуться" - речник Повітряних Сил наступного дня під час брифінгу визнав, що левова частка повітряних тривог на 24 серпня виявились "грою на нервах" від рашистів", - зазначив Кричевський.

Рекордна кількість повітряних тривог пояснюється превентивним способом захисту цивільного населення.

Інші ще 80 вильотів ворожої авіації на День Незалежності припадали або на "борти" армійської авіації ЗС РФ, або на "борти" спеціального призначення, як то літаки радіолокаційного дозору А-50 чи літаки постановки завад для РЛС типу Ил-22ПП.

"Ще раз повторюю – підйому у повітря аж 200 літаків протягом дня ще на початку війни цілком би вистачило росіянам, щоб завдати по-справжньому масований ракетний удар з повітря, з безліччю жертв та руйнувань. Але 24 серпня 2022 року їм цього вистачило скоріше для "гри на нервах" Україні", - зазначив Кричевський.

Водночас обстріл Чаплиного росіяни здійснили дефіцитними ракетами "Іскандер". На думку експерта, попередні дані про 7 тисяч балістичних і крилатих ракет до цього ОТРК дещо "завищені".

"Тому так і виходить – наче як запас в 1000-1500 ракет ще виглядає грізно. Але росіяни не наважились пустити його в хід 24 серпня 2022 року, та "обмежились" застосуванням 8 дефіцитних Х-22 (бо це один із лише 3 типів ракет, проти яких наша ППО не має "штатних" засобів протидії).

Залишок цих ракет Росія може використати для завдання ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України напередодні зими, вважає експерт. Проте попередні удари по енергоінфраструктурі затребували великої кількості ракет у росіян.

"Тому більш вірогідніше, що далі рашисти будуть виконувати ракетні удари з повітря за іншою методою – витрачати ракети "в час по чайной ложке". Навіть якщо при цьому не буде серйозних жертв та руйнувань, ворог зможе ще тривалий час постійно тримати українців у напрузі. Скидати на наші міста звичайні авіабомби росіяни уже точно не ризикнуть", - зазначив Кричевський.

Як писав УНІАН, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, коментуючи успішні удари Збройних сил протягом 26 серпня, заявив, що Україна може дарувати агресору такі "подарунки" щодня.

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