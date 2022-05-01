Україна хоче домогтися покарання Росії юридичним шляхом через Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд і Європейський суд з прав людини.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що російських чиновників за розв'язування війни проти України та скоєння страшних злочинів чекає "Нюрнберзький трибунал 2.0".

Про це Подоляк повідомив у Twitter.

"Дивлячись на склад Ради Безпеки РФ і на окремих пропагандистів, маю одне питання: цікаво, хто як буде вести себе на Нюрнберзькому трибуналі 2.0? Хто буде давати свідчення і активно співпрацювати зі слідством, а хто просто не зможе пережити поразку? Ваші припущення?"- написав радник керівника ОП.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Україна хоче домогтися покарання Росії юридичним шляхом через Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд і Європейський суд з прав людини.

3 березня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомив, що МКС почав розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності в результаті російського вторгнення в Україну.

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