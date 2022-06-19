Адміністрація Байдена працює над тим, щоб РФ не змогла "поглинути" Україну, адже це спровокує Путіна на агресію щодо інших країн.

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорювала можливість затяжної війни в Україні ще до повномасштабного вторгнення РФ у лютому.

Про це повідомляє The Washingtonn Post з посиланням на високопосадовця Держдепу.

В Білому домі сподіваються, що нове озброєння, санкції та дипломатична ізоляця Росії вплинуть на остаточне завершення війни шляхом переговорів, зменшуючи готовність Володимира Путіна продовжувати боротьбу.

Як пише WP, Вашингтон працює над тим, щоб Росія не змогла "поглинути" Україну, адже це спровокує Путіна на агресію щодо інших країн.

"Для нас орієнтиром є те, що наслідок здатності Росії досягти своїх максималістських прагнень буде дуже поганим для США, дуже поганим для наших партнерів і союзників, і не менш поганим для всього світу", - зазначив високопосадовець Держдепу.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон назвав чотири кроки для зміцнення спроможності України для самозахисту від агресії Російської Федерації.

На думку прем'єра, Росія готується до затяжної війни, а поразки не зупинять Путіна. Джонсон закликав пришвидшити постачання озброєння, підтримати життєздатність Української держави у виконанні її функцій, створити альтернативні маршрути для українського експорту і відновити експорт зернових.

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