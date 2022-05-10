Західним ЗМІ, з-поміж іншого, показали украдені росіянами прикраси в українських цивільних.

Катарське видання Al Jazeera показало вагон-рефрижератор з тілами знищених в Україні російських військових.

Як стверджують журналісти, вони отримали ексклюзивний доступ місця збору тіл росіян в боях за Київську область, яких командування РФ покинуло напризволяще.

На кадрах видно фрагменти форми російської армії, бронежилети російського виробництва, шеврони, що свідчать про приналежність убитих до елітних російських військ, а у речах солдатів знайшли вкрадені у цивільних золоті прикраси.

Сюжет був оприлюднений у великому репортажі видання, присвяченому святкуванню Москвою Дня Перемоги.

"У той час як Росія готує демонстрацію сили, щоби відсвяткувати річницю своєї перемоги у Другій світовій війні, реальність її битви в Україні виявляється набагато тьмянішою", - пишуть журналісти.

Війна в Україні: оновлені дані

Російські окупанти не припиняли наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєвєродонецькому та Авдіївському напрямках.

Українські воїни з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили вже 26 тис. російських окупантів. Найбільші втрати противника 9 травня спостерігалися на Авдіївському напрямку.

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