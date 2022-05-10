Українські воїни з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили вже 26 тис. російських окупантів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 26000 (+350) осіб,
- танків ‒ 1170 (+25),
- бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44),
- артилерійських систем – 519 (+6),
- РСЗВ - 185,
- засобів ППО - 87,
- літаків – 199,
- гелікоптерів – 158,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 380 (+3),
- крилатих ракет - 94,
- кораблів /катерів - 12,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1980 (+10),
- спеціальної техніки - 41.
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - йдеться у повідомленні.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ, за інформацією аналітиків, стягує війська у Бєлгородську область, щоб завадити ЗСУ вийти на кордон