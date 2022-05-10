Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Українські воїни з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили вже 26 тис. російських окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 26000 (+350) осіб,

танків ‒ 1170 (+25),

бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44),

артилерійських систем – 519 (+6),

РСЗВ - 185,

засобів ППО - 87,

літаків – 199,

гелікоптерів – 158,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 380 (+3),

крилатих ракет - 94,

кораблів /катерів - 12,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1980 (+10),

спеціальної техніки - 41.

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ, за інформацією аналітиків, стягує війська у Бєлгородську область, щоб завадити ЗСУ вийти на кордон

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