Знищено, зокрема, 1 зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи та 25 одиниць бойової броньованої техніки.

За добу українські воїни відбили 15 ворожих атак на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За попередню добу на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України успішно відбито пʼятнадцять атак ворога", - йдеться у повідомленні.

Українські воїни знищили:

1 зенітний ракетний комплекс;

9 танків;

3 артилерійські системи;

25 одиниць бойової броньованої техніки;

3 одиниці спеціальної інженерної техніки;

3 автомобілі ворога.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти не припиняли наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєвєродонецькому та Авдіївському напрямках.

Противник продовжує підготовку до наступальних дій в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк.

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