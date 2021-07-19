Зокрема, ракетний есмінець USS Ross увійшов у Чорне море 26 червня, щоб взяти участь в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз" і багатонаціональних навчаннях "Бриз" під керівництвом Болгарії.

Американський ракетний есмінець USS Ross і транспортно-десантний корабель USNS Yuma залишили Чорне море після участі у військових навчаннях.

Про це повідомляє сайт командування сил ВМС США в Європі.

USS Ross увійшов у Чорне море 26 червня, щоб взяти участь у міжнародних навчаннях "Сі Бриз" під керівництвом США і України, і багатонаціональних навчаннях "Бриз" під керівництвом Болгарії.

Під час навчань "Сі Бриз" USS Ross разом з кораблями з України, Болгарії, Грузії, Італії, Румунії, Туреччини та Великої Британії відпрацьовували маневри.

Читайте також"Набираємо висоту": ВМС України отримали перший безпілотник з Туреччини (фото)"Беручи участь у навчаннях "Сі Бриз" і "Бриз", ми змогли продемонструвати нашу спільну прихильність безпеці Чорноморського регіону разом з нашими союзниками по НАТО і партнерами", — зазначив командувач есмінця Джон Д.Джон.

8 липня USNS Yuma увійшов у Чорне море для регулярних морських операцій в регіоні разом з союзниками і партнерами. Перебуваючи в Чорному морі, USNS Yuma зробив коротку зупинку в Батумі (Грузія) щоб зміцнити зв'язки між двома країнами і розширити мережу оперативної підтримки союзників і партнерів у Чорному морі.

«Сі Бриз-2021»

Як повідомляв УНІАН, цього року міжнародні навчання "Сі Бриз" тривали з 18 червня по 10 липня. Вони були наймасштабніші за свою історію. У навчаннях взяли участь представники майже 30 країн, до 5 тис. чоловік особового складу, 24 корабля, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд.

Також у навчаннях брали участь есмінець HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 і американський ракетний есмінець USS Ross.

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Автор: Вікторія Токарєва